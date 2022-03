‘The Masked Singer Brasil’ inicia nova fase; Luísa Sonza é a jurada convidada

A disputa no ‘The Masked Singer Brasil’ está cada vez mais acirrada! Neste domingo (13), após o ‘The Voice +’, sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara trazendo animação aos bastidores, o sétimo programa da temporada abre portas para a sua nova fase: é o fim dos grupos e, agora, todos os mascarados se apresentam para os combates.

E por falar em desvendar mistérios, quem chega para reforçar o time de jurados desta vez é a cantora Luísa Sonza, que conta ter se divertido ao entrar no desafio.

“Foi um prazer poder participar de um dos principais programas musicais do Brasil e do mundo. Sempre assisto de casa e me divirto demais. Estar presente ali no palco foi mais incrível ainda. Só gente talentosa dando o seu melhor. Adorei a experiência!”, afirma, animada.