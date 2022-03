Tia Má denuncia racismo em supermercado: ‘É desesperador’

Foto: Reprodução | Instagram A jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, passou por um episódio de racismo nesta segunda-feira (21). A também influenciadora digital foi perseguida enquanto fazia compras e precisou gritar para que o segurança parasse de segui-la no local.

“Fui ao mercado e um segurança me seguia. Ia atrás de mim e eu com medo dele estar me assediando. Até que me dei fala que era o racismo nosso de cada dia. Estava sendo discriminada por ser suspeita. Aquilo foi me dando um desespero. E é assim que a gente enlouquece. Porque não precisa nada ser dito. É o olhar, a perseguição. A abordagem é sempre a mesma. Nos seguem e nos olham como marginais em potencial”, escreveu Tia Má no Twitter.

Ela também foi até a gerência e relatou o episódio. “E é preciso que as lojas entendam que a segurança, mesmo que terceirizada, é responsabilidade das redes. Ao falar com a gerente, que primeiro tenta negar o fato, mas ao perceber que eu não era uma pessoa desinformada, ela concordou e disse que falaria com o funcionário. Mas fiz questão de reafirmar que não é um problema dele e sim da loja, pois se ele está a serviço do mercado, é a própria rede que estava me seguindo e me colocando como suspeita”, continuou a jornalista.

Maíra ainda fala que desabou em lágrimas quando entrou no carro para retornar à sua casa. “Fiquei paralisada e, ao entrar no carro, chorei. Só agora consegui escrever, porque dói demais. Precisei gritar para o homem parar de me seguir, e ele me seguindo estava me sentindo coagida. Me fortaleci porque estava na companhia de minha tia e depois mais duas clientes afirmaram que isso (a discriminação) já é uma constante na loja. Que isso deixe de fazer parte do nosso cotidiano”.

O fato aconteceu no supermercado G Barbosa, em Vilas do Atlântico, localizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.