Tiago Abravanel abre o jogo sobre parentes após o ‘BBB’: ‘Vai rolar um Casos de Família’

Tiago Abravanel resolveu fazer uma live nesta terça-feira (1) para contar como está após a desistência do “BBB 22”. Durante o bate-papo com os seguidores, ele foi questionado sobre como anda a relação com a família no grupo do aplicativo de mensagens.

“Ah, querem saber como está o grupo da família no WhatsApp? Está tudo bem. Está tudo bem na família Abravanel”, iniciou. “Quero sentar e conversar com todos eles para saber como eles receberam o que eu falei lá dentro, mas está tudo bem. No máximo, vai rolar um Casos de Família Abravanel (risos)”, completou o ator.

O ex-BBB ainda falou sobre suas motivações para deixar o reality show. “Quando entendi que a minha saúde mental era a minha prioridade, comecei a pensar na maneira de me despedir. A festa da Engov foi a que mais me diverti. Teve um momento da festa, que eu saí. Fui para o quarto e arrumei a minha mala”, disse.

Tiago ainda revelou que não se arrependeu de sua decisão. “Para uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade… Quando olhei aquele botão, pensei: ‘Tenho que ter coragem para fazer isso’. Coragem para saber o meu limite. Coragem pra gente entender que a nossa saúde mental, o nosso coração, as nossas lutas, não podem ser menores do que aquilo que a gente tem que sentir e viver”, finalizou.

Veja o vídeo:

