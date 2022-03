Tiago Abravanel abre o jogo sobre relação com Naiara Azevedo: ‘Espero conversar’

Após ter a amizade abalada por conta de comentários e atitudes no “BBB 22”, Tiago Abravanel pretende conversar com Naiara Azevedo sobre a relação dos dois.

“Ainda não falei com ela, nem sei se ela quer falar comigo. Mas estou aqui, também vou respeitar se ela não quiser. Acredito no que fiz e espero que a gente consiga conversar como dois adultos sem ninguém ficar enchendo o saco. Tenho maturidade para isso e acredito que ela tenha também”, revelou para a Quem.

O ator desistiu do reality show na tarde do último domingo (27) e chocou os participantes do “BBB” e o público de casa.

“Cheguei em casa e assisti ao programa. Foi muito difícil ver. Me veio um monte de coisa esquisita porque, lá dentro, apertar o botão é praticamente um ato de suicídio. Mas entendendo como eu estava e como estou agora, era o que eu podia fazer por mim”, contou.

“Se eu continuasse, com certeza ia me perder. E eu sei os meus limites, dentro do meu coração e da minha cabeça. Estou muito tranquilo porque sei que construí uma história do bem, de amor, de tranquilidade. O jogo não é para mim. Achava que eu, como fã de Big Brother, pudesse jogar aquilo. Mas como jogador eu sou um ótimo espectador”, completou.

