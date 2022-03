Tiago Abravanel comenta conversa com Boninho após desistência: ‘situação difícil’

A desistência de Tiago Abravanel no BBB 22 segue dando o que falar entre os telespectadores do reality. O neto de Silvio Santos revelou que falou com Boninho, diretor geral do programa, por telefone após a desistência e deu detalhes sobre a conversa. O ex-BBB declarou que a amizade entre os dois não foi abalada.

“É claro que, para ele, acredito que seja uma situação difícil porque ele e a equipe não escolhem ninguém para desistir do programa. Eu mesmo não imaginei que isso pudesse acontecer comigo lá dentro. Mas ele compreendeu, segue gostando de mim, até fez uma piada dizendo que a sogra dele quase morreu do coração quando eu apertei o botão”, contou em entrevista a Hugo Gloss.

O influenciador digital também comentou o fato de ter sido retirado da vinheta de abertura. “. “Não é uma sensação boa. Mas esse era o combinado e, enfim, a escolha de sair do programa foi minha. Não vai ser o ‘não aparecer na vinheta’ que vai apagar a história que eu vivi lá dentro”, comentou.

Vale lembrar que o marido de Tiago, Fernando Poli, ficou bastante insatisfeito na terça-feira (1) após ver a exclusão na vinheta. “Tiraram o Tiago! Ai, Globo… sem palavras, Globo. Muito bizarro isso, as pessoas só esquecem que o mundo dá voltas. E muitas voltas! Luz”, desabafou nos stories.

