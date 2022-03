Tiago Abravanel se posiciona sobe paredão do ‘BBB 22’: ‘Fora Jade’

Depois de ser citado por Jade Picon no jogo da discórdia da última segunda-feira (7), Tiago Abravanel decidiu se posicionar a favor da saída da sister.

“E eu fui pra Caraíva não consegui acompanhar o programa pela TV, só pela internet […] Minha torcida para o BBB é Arthur, Lina e Jessi. Ou seja, em um paredão que tem Arthur, Jessi e Jade, não preciso nem falar que é fora Jade, né Brasil? É isso”, disse nos stories de seu perfil do Instagram.

Na última dinâmica, a influenciadora relembrou o episódio em que Tiago não participou de uma prova do líder após não ter sido escolhido por Arthur Aguiar, seu amigo no reality show. Os dois chegaram a conversar antes do ator apertar o botão e desistir do “BBB 22”.

