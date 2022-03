Tim abre 500 vagas de emprego em todo o país, veja detalhes

Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a TIM reuniu as empresas e oferece 500 vagas de emprego para todo o país. A ‘feira virtual de empregabilidade’ acontece até o dia 11 de março e o objetivo é dar um suporte as mulheres no desenvolvimento pessoal e profissional. As oportunidades são para diversos níveis profissionais. Entre as áreas estão setores administrativos, comerciais, finanças, atendimento ao cliente, tecnologia da informação, engenharia, operações e logística.

Toda a programação da semana foi desenvolvida com 54 empresas. “Nos orgulhamos da mobilização que iniciamos para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades no mercado de trabalho e no seu cotidiano pessoal”, comenta Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM.

As interessadas devem acessar da empresa criada especialmente para a iniciativa. Nas ações de capacitação, os temas vão desde educação financeira, marketing pessoal, habilidades e carreiras do futuro até preparação para entrevistas de emprego, planejamento de tempo, empreendedorismo e informática.

O hotsite também traz o link para download gratuito do aplicativo Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabi Saad, que funciona como uma plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Além da divulgação de vagas de trabalho das empresas parceiras, o app traz cursos de capacitação também oferecidos pelas companhias participantes. O acesso aos cursos e vagas é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam sem consumir seu pacote de dados. Para a semana do Dia Internacional da Mulher, o aplicativo foi atualizado, ganhando melhor navegabilidade e mais funções. Nos próximos meses, contará com mais novidades, como podcast e clube de benefícios.

Confira as empresas participantes da feira virtual de empregabilidade: Accenture; adidas; Almaviva do Brasil; Alpitel Brasil; Always; American Tower; Ampli; Aon; Assaí Atacadista; Baker Hughes; Bemobi; BETC HAVAS; Between do Brasil; Bradesco; C6 Bank; Catho; CMI Business Transformation; Dell Technologies; Degoothi Consulting; Elera; EloGroup; Enel; Energisa; Ericsson; Escola NewMe; Exprivia; Generali; Grupo FSB; Grupo HOPE; Highline; HP Brasil, Huawei; InfoJobs; Italtel; LIQ; Microsoft; Nokia; O Boticário; Oi; Oracle; Ornare; Pirelli; SIAE Microelettronica; Smart Fit; Stellantis; Surf Telecom; Technicolor; Telebit; TIM; Top2You; Valtellina; Via; WeWork; XP Investimentos; e Youtility.

