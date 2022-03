TIM promove feira virtual de empregabilidade na semana da mulher

O Dia da Mulher foi ontem (8), mas ainda está em tempo de celebrar essa data tão importante e que marca a busca pela equidade de gênero, principalmente no mercado de trabalho. Prova disso é que a TIM está promovendo uma “feira virtual de empregabilidade” até o dia 11 de março.

Ao todo, são quase 500 vagas para todo o país, distribuídas entre diversas empresas que fazem parte do projeto Mulheres Positivas. Dentre elas, destacam-se: Accenture, Adidas, Almaviva do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Catho, Dell Technologies, Elera, Enel, Energisa, Grupo HOPE, Highline, HP Brasil, Huawei, InfoJob, Pirelli, SIAE Microelettronica, Smart Fit, Via, WeWork, XP Investimentos e muito mais!

Do administrativo e comercial às áreas de finanças, atendimento ao cliente, tecnologia da informação, engenharia, operações e logística, há chances para profissionais de todos os níveis de senioridade e escolaridade. Afinal, aqui a palavra de ordem é oportunidade – e acessibilidade, de quebra!

Além das oportunidades, o programa prevê, ainda, cursos e workshops para apoiar as mulheres em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Como participar

As interessadas em participar da Semana de Empregabilidade deverão acessar a página da iniciativa, disponível em https://home.mulherespositivas.com.br/empregabilidade, para conferir as vagas de emprego disponíveis e, claro, se inscrever no posto desejado.

Já quem quiser participar das ações de capacitação, poderá escolher entre os mais variados temas, como educação financeira, marketing pessoal, habilidades e carreiras do futuro, além de dicas para entrevistas de emprego, planejamento de tempo, empreendedorismo e informática.

Ainda nesse sentido, é possível baixar o aplicativo Mulheres Positivas, que funciona como uma plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, uma vez que traz cursos de capacitação e outros treinamentos.

Cabe lembrar que tanto o acesso aos cursos como a candidatura às vagas são gratuitas para toda a sociedade. Mas somente clientes TIM navegam sem consumir seu pacote de dados.