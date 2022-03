TIVIT abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A TIVIT, plataforma de tecnologia brasileira, abre novas vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando profissionais que atendam todos os requisitos dos cargos disponíveis. Acompanhe as vagas e informações adicionais, abaixo!

TIVIT anuncia oportunidades no Brasil

A TIVIT, empresa brasileira referência em soluções digitais, está presente em diversos países e oferece aos seus clientes várias linhas de negócio, como plataformas de tecnologia, cloud solutions, Digital Business e Digital Payments.

Acompanhe as funções disponíveis e todas as localidades:

Analista de Suporte Técnico (São Paulo);

Analista de Suporte Operacional Sênior (São Paulo);

Técnico de Suporte (São Paulo);

Analista de Automação (Brasília);

Supervisor Operacional Telecom (Brasília);

Analista de Suporte (Eusébio);

Técnico Infra Telecom (Rio de Janeiro);

Eletricista (Porto Alegre);

Jovem Aprendiz (São Paulo);

Técnico de Telecomunicações (São Paulo);

Auxiliar de Limpeza (Rio de Janeiro);

Assistente de Recursos Humanos PCD (São Paulo);

Limpadores de Vidro (São Paulo).

Além da remuneração, a companhia oferecerá aos contratados alguns benefícios, que poderão incluir vale transporte, convênio odontológico, sala de jogos, auxílio academia, auxílio creche, vale refeição e convênio médico.

Dentre as oportunidades disponíveis, alguns cargos são exclusivamente voltados à candidatura de profissionais PCD, visando aumentar ainda mais a diversidade e inclusão em todas as áreas da companhia.

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das funções ofertadas pelo empresa TIVIT, os candidatos que tenham interesse em participar do processo de seleção, deverão obrigatoriamente atender todas as exigências do cargo que pretende atuar. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

