‘Top dos Tops’: Toni Garrido e Ludmilla falam sobre o momento da competição

Neste domingo (20) começa a nova fase do ‘The Voice+, o ‘Top dos Tops’. Nesse momento da competição, cada técnico tem oito vozes e precisa escolher apenas quatro para a ‘Semifinal’. E a cada etapa do reality musical dedicado a talentos com mais de 60 anos, a reponsabilidade só aumenta, como relata Ludmilla.

“É uma das maiores responsabilidades que já tive na minha vida. Não é brincadeira lidar com o sonho de alguém, principalmente porque eu sei bem como é estar ali, sendo avaliado. Por isso, quando estou ali, sentada naquela cadeira, toda a minha dedicação está voltada para eles, toda a minha atenção está com eles”, revela uma das técnicas do programa.