Top usado por Jade Picon em eliminação custa cerca de R$1.2 mil

A roupa que Jade Picon usou na eliminação de terça-feira (8) deu o que falar nas redes sociais. O top em formato de coração é avaliado em cerca de R$1.2 mil e esgotou na loja;

O modelo pertence à marca Ginger, da atriz Marina Ruy Barbosa. O preço é alterado de acordo com a tonalidade escolhida pelo cliente. Ele foi usado por Jade no ensaio que a jovem realizou antes de entrar no reality.

Jade foi eliminada com 84% dos votos em paredão disputado contra Arthur e Jessilane. Os participantes do reality acreditam que se trata de um paredão falso.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias