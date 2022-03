Torcedores do Bahia protestam nas ruas de Salvador pela saída do presidente

Um grupo de torcedores do Bahia realizou um protesto na tarde deste sábado (12) na frente da casa do presidente do clube, Guilherme Bellintani, no Corredor da Vitória. A manifestação aconteceu antes da partida contra a Jacuipense, que acontece às 16h na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pelo Campeonato Baiano.

O protesto pedia a saída do presidente do clube, que está em uma situação delicada no campeonato estadual.