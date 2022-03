Trabalhar em grupo: importância e habilidades necessárias

A arte de trabalhar em grupo é algo incrível. Quem tem a capacidade de trabalhar com um time e assim construir novos projetos, sabe bem do que estamos falando.

Em contrapartida, muitas pessoas ainda têm dificuldades para compartilhar obrigações com outras pessoas do time. Pensando nisso, fizemos este guia para lhe ajudar a entender a importância do trabalho em grupo e, ainda, descobrir quais habilidades profissionais e pessoais precisam ser desenvolvidas para isso. Continue lendo!

Qual a importância de trabalhar em grupo?

Trabalhar em grupo é fundamental em qualquer empresa. Isso porque ninguém é detentor de todas as habilidades do mundo, certo? Isso quer dizer que cada indivíduo necessita dos seus colegas de trabalho para que toda a “engrenagem” funcione corretamente.

Além disso, graças ao trabalho em grupo torna-se viável:

Expandir a visão sobre o projeto em questão e sobre a vida como um todo.

Desenvolver a empatia ao reconhecer o lugar do outro dentro de uma atividade e/ou projeto.

Evitar a sobrecarga no trabalho, garantindo mais qualidade de vida.

Auxiliar na detecção de gaps e falhas, já que “mais olhos” podem perceber detalhes menores.

Desenvolver a sociabilidade e bons relacionamentos, construindo mais qualidade de vida e, inclusive, saúde mental.

Quais habilidades são necessárias para trabalhar em grupo?

Agora que vimos que trabalhar em grupo é algo importante e muito benéfico para os grupos empresariais, vamos agora analisar algumas das habilidades necessárias para que esse tipo de trabalho funcione da melhor forma possível. Veja:

1. Inteligência emocional e empatia

A inteligência emocional consiste na capacidade de escutar e compreender melhor as próprias emoções, evitando atitudes impulsivas. Em paralelo a isso, há também a inteligência emocional no que tange à compreensão e escuta das emoções alheias. Para assim, tornar-se viável uma reação mais equilibrada e sem conflitos.

Em paralelo a isso, a empatia também deve entrar em cena na hora de trabalhar em grupo. Afinal, precisamos nos colocar no lugar do outro enquanto o ouvimos, não é mesmo?

2. Escuta ativa

A escuta ativa também é importantíssima. Por meio dela conseguimos escutar, de verdade, o que o outro está dizendo. E, sem julgamentos, vamos enxergando novas possibilidades, pontos de vista, e assim por diante.

Portanto, se você quer trabalhar em grupo da melhor forma possível, comece a escutar mais as pessoas que trabalham com você. Ouça atentamente, sem julgar ou tentar imaginar o que vem a seguir.

3. Flexibilidade

Ser uma pessoa flexível é tão importante quanto saber escutar. Isso porque quando somos flexíveis aprendemos a abrir mão em determinadas circunstâncias, em prol de algo maior: a execução de alguma tarefa.

4. Fluência em negociação

Por fim, para trabalhar em grupo também é preciso ser fluente em negociação. Ou seja, precisamos saber negociar de verdade! Caso contrário, estaremos sempre deixando de lado as nossas boas ideias.

Por isso, saiba argumentar e construa bons diálogos em cima dessa habilidade. Assim você conseguirá atingir melhores resultados na hora de trabalhar em equipe. 😉