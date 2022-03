Trabalho remoto: Startup Trybe abre mais de 200 vagas de emprego

A startup Trybe abriu mais de 200 vagas de emprego, em formato de trabalho remoto, para início imediato. As oportunidades são para desenvolvedores, time de instrutores e time técnico da empresa.

“Todos os dias usamos a educação para gerar oportunidades que podem mudar vidas”, diz Matheus Goyas, cofundador e CEO da Trybe.

A empresa pretende continuar o crescimento de 2020, quando chegou a 500 funcionários no final do ano. Vale lembrar que entre as vagas abertas, existem algumas exclusivas para a contratação de mulheres.

Confira a lista de vagas através do site oficial.

