Trabalhou em 2019? Abono salarial PIS/PASEP pode ser solicitado a partir desta semana

O abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2020 terá os seus repasses encerrados na próxima quinta-feira (31). Deste modo, aqueles que não sacaram o benefício de 2019 poderão solicitar os recursos a partir desta semana.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, cerca de 320 mil pessoas ainda não sacaram o abono referente a 2019. No entanto, para ter acesso ao benefício é necessário que o trabalhador se enquadre nos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2019;

Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2019;

Ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Quando o abono de 2019 poderá ser solicitado?

Como mencionado, o pagamento retroativo do benefício poderá ser solicitado a partir desta semana, após o dia 31 de março, ou seja, na próxima sexta-feira (1º de abril).

Onde solicitar o abono de 2019?

O trabalhador pode solicitar o PIS/Pasep atrasado em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.

Como realizar a consulta?

A consulta pode ser realizada por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS). É possível saber qual valor que será pago, qual será a data permitida para o saque e qual será o banco que intermediará o recebimento do benefício.

Contudo, é importante ressaltar que essas informações também podem ser acessadas através da conta Gov.br.

Pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2021

Com o atraso nos pagamentos no último ano, o abono salarial referente a 2021 só será repassado a partir de 2023. Todavia, ainda não há informações concretas quanto a liberação do benefício no próximo ano.