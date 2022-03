Tragédia em ‘Um Lugar ao Sol’: Stephany é morta após virar amante de Christian

Nos últimos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Stephany será assassinada após se envolver com Christian. A manicure será morta pelo ex-marido, Roney (Danilo Grangheia), depois da descoberta do caso dela com o farsante.

Tudo começará após o flagra dado pelo bandido nos amantes. Ele chegará a abordar o casal e atirar contra o carro de Christian, mas não conseguirá atingir ninguém. Apesar da moça já ter dado um ponto final no relacionamento abusivo, ele continuará sua perseguição contra ela.

Foto: Reprodução/Instagram

Após descobrir onde a ex-mulher está morando, ele aparecerá com uma arma e a obrigará a entrar em um táxi. Os dois ficaram andando pelas ruas do Rio de Janeiro com o crápula ameaçando a manicure de morte. Ele parará o veículo em uma matagal, mas ela conseguirá fugir após agredir Roney.

Ele conseguirá alcançar a manicure e disparará contra ela, o público de casa não verá a cena, de acordo com informações do “Resumo das Novelas”, mas ouvirá o barulho dos tiros. “Por que é que isso foi acontecer, meu Deus? Por quê?”, dirá Érica, irmã de Stephany no enterro da jovem.

