Traive anuncia abertura de novas vagas para este ano

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Traive anunciou a abertura de novas vagas para este ano. A fintech especializada em crédito agrícola deve gerar mais de 70 postos ao longo de 2022 e já há oportunidades abertas nas áreas de Marketing, Engenharia Digital e de Software, AI e Inteligência de Mercado!

As contratações vão de encontro com o momento de expansão da empresa, que recebeu, em 2021, um aporte financeiro de US$ 17 milhões em rodada de investimentos Série A liderada por Astella e SP Ventures. Com o valor, a Traive pretende ganhar musculatura para expandir a base de usuários e criar novas ofertas de produtos e serviços, além de continuar investindo em tecnologia.

Há chances para Backend Developer, Software Engineering, Information Technology Lead, Full Stack/Backend Lead, Software Engineering, Data Analyst – Credit Risk, Senior Data Analyst, Data Acquisition, Data Engineer, Senior Product Manager, Mobile Developer, Software Engineering, Full Stack Developer e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência. Ainda, a Traive ressalta que grande parte das posições são para atuação híbrida.

A empresa oferece a seus contratados salário compatível com o mercado e alguns benefícios, como vale refeição, vale transporte, gympass, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida e horário flexível.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de vagas da empresa para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada. O processo seletivo será realizado de forma remota e, após a inscrição, os candidatos passarão por entrevistas técnicas e comportamentais com o RH e Hiring Managers.

Sobre a empresa

Fintech especializada em crédito agrícola, a Traive nasceu em 2018, nos Estados Unidos, de um projeto de pesquisa nos laboratórios e aulas do MIT (Massachusetts Institute of Technology). No Brasil, foi considerada uma das empresas do agronegócio nacional ao posto de primeiro unicórnio brasileiro do setor.