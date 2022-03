Tratado de Versalhes: 6 tópicos importantes para você estudar

O Tratado de Versalhes foi um acordo assinado após a Primeira Guerra Mundial entre as potências vencedoras e a Alemanha.

É tema recorrente em vestibulares, assim como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sobretudo pelo seu significado no contexto histórico antes da Segunda Guerra Mundial.

Tratado de Versalhes – Resumo

O Tratado de Versalhes teve algumas características particulares como, por exemplo:

Revanchismo francês

Redefinição de Fronteiras

Criação da Liga das Nações

Estabelecimento de indenizações

Negociações

As negociações em volta do Tratado duraram seis meses com a participação de 70 delegados e 27 nações, inclusive do Brasil.

Ficaram de fora a Alemanha que havia sido derrotada, assim como a Rússia, pois havia firmado o Tratado de Brest-Litovsk com os alemães em 1918.

O Tratado de Versalhes foi concluído no dia 28 de junho de 1919. A saber, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o Enemdocumento e, assim, o país não entrou na Liga das Nações.

Logo após isso, os EUA decidiram realizar um acordo bilateral com a Alemanha pelo Tratado de Berlim em 1921.

Revanchismo francês

A França, tomada pelo sentimento de revanchismo em decorrência da derrota na Guerra Franco-Prussiana, buscou de todas as formas vingar-se dos alemães.

Ficou tão nítido tal sentimento, que os franceses quiseram firmar o tratado no mesmo local que tinha posto fim ao outro conflito: o salão de Espelhos do Palácio de Versalhes.

A saber, o principal cláusula do Tratado de Versalhes definia a culpa da guerra como total responsabilidade da Alemanha, conforme o artigo 231.

Desse modo, os alemães foram responsabilizados unicamente por todos os prejuízos causados. Ficando acordado que o país deveria compensar as nações que participaram do conflito, sobretudo os da Tríplice Entente.

Indenizações e perdas territoriais

Isto posto, estabeleceu-se que os alemães deveriam fornecer anualmente:

7 milhões de toneladas de carvão aos franceses

8 milhões de toneladas de carvão aos belgas

Ademais, as indenizações que a Alemanha deveria pagar em 1921 girava em torno de 269 bilhões de marcos alemães.

Mais tarde, o valor baixou para 132 bilhões de marcos, sem levar em consideração o valor de pensões a viúvas e outros afetados pela guerra, concentrados em grande parte na França.

Desta maneira a Alemanha afundou-se em uma densa crise econômica que durou toda a década de 20. Além disso, perdeu 13% do seu território na Europa, ficando determinado que:

a região de Alsácia-Lorena seria restituída à França;

a Sonderjutlândia passaria à Dinamarca;

regiões da Prússia, como Posen, Soldau, Vármia e Masúria seriam incorporadas pela Polônia;

Hluínsko passou à Checoslováquia;

Eupen e Malmedy tornam-se territórios da Bélgica;

a província do Sarre seria controlada pela Liga das Nações por 15 anos

Além disso, as colônias alemãs se dividiram entre Inglaterra, Bélgica e França.

Desmobilização militar

Militarmente falando, ocorreu o desarmamento do povo alemão, a revogação do serviço militar obrigatório e, assim como o exército deveria contar com apenas 100 mil soldados voluntários.

Isso atingiu também a indústria bélica alemã, estabelecendo-se a proibição da fabricação de tanques de batalha e armas de grosso calibre.

Seguindo a mesma linha, a Marinha alemã só podia contar com até 15 mil homens, além do mais a aeronáutica foi extinta no país.

Tiveram que fechar também escolas militares e associações paramilitares. Isto de certa forma, mexeu com os sentimentos da população alemã que tinha uma vida militar presente em sua sociedade.

Consequências do Tratado de Versalhes

Em suma, o Tratado de Versalhes foi oficializado pela Liga das Nações em 1920. O Tratado possuía dimensões políticas, econômicas e militares bastante punitivas aos alemães.

Ao longos das décadas seguintes, a Alemanha se viu afundada numa crise política, econômica e social sem precedentes por causa das dívidas da guerra.

Um dos pontos que corroboraram para ascensão de Adolf Hitler, foi justamente suas revoltadas críticas ao Tratado de Versalhes e suas duras imposições.

