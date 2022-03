Travelex recruta trainees em São Paulo

A Travelex, especialista em câmbio, recruta trainees em São Paulo para seu programa intitulado iTVX Experience. As inscrições terminam no próximo dia 15 de março!

Com foco no crescimento e na preparação dos futuros profissionais de tecnologia e agilidade da companhia no Brasil, o programa visa recrutar recém-formados em cursos das áreas de Tecnologia, Computação, Engenharia, Administração ou qualquer outra correlata. Ainda, as oportunidades são para trabalhar no escritório do Travelex Bank em São Paulo, com política híbrida de trabalho, o que significa que é essencial que o candidato tenha disponibilidade de mudança e resida na capital ou região metropolitana.

Além da capacitação técnica, a empresa busca jovens apaixonados por grandes desafios digitais e que tenham mente empreendedora, habilidade analítica e de comunicação, capacidade de organização, disposição para trabalhar em equipes multidisciplinares, proatividade, orientação para o cliente e perfil maker.

Durante o programa, que tem duração de 11 meses, os contratados terão a oportunidade de atuar integralmente nos squads de Transformação dos Negócios Digitais, desempenhando um papel importante na estruturação e evolução das transformações que a Travelex tem vivenciado.

Os contratados, segundo a empresa, receberão pacote de remuneração e benefícios de acordo com o mercado. Por fim, eles também contarão com Programa de Treinamento exclusivo com módulos técnicos e comportamentais, Avaliação semestral, 180º de evolução das competências e desempenho com feedback, com sessões de mentoria e construção do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Como participar

Os interessados em concorrer a uma das vagas e integrar o time de trainees iTVX Experience deverão acessar a página da Travelex no 99jobs e cadastrar currículo. Mas, atenção, as inscrições terminam na próxima terça-feira, dia 15 de março! Clique aqui para se inscrever.