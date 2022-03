TRE-BA retoma atendimento presencial para eleitores com pendências

Foto: Divulgação / TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) retomou o atendimento presencial em todas as unidades do estado. Segundo o TRE-BA, 1.629.170 cidadãos precisam regularizar o título de eleitor e o prazo máximo para resolver a pendência é até 4 de maio.

A entidade pede aos cidadãos que não deixem a regularização para última hora e rememora que o prazo é válido ainda para a solicitação do primeiro título (alistamento eleitoral). As pessoas que ficarem sem o título não podem assumir cargos públicos, retirar o passaporte e outros documentos.

Além da volta do presencial, foi lançado o “TRE em todo lugar”, projeto de atendimento itinerante que, desde a segunda-feira (7), passou por diferentes regiões da capital e do interior com o objetivo de atender àqueles que não possuem acesso à internet.

Para os eleitores que desejam agendar o atendimento, basta acessar o site do TRE ou ligar para (71) 3373-7000. As solicitações podem ainda ser enviadas via internet. Para isso, o eleitor pode contar com o apoio do Núcleo Virtual de Atendimento ao Eleitor (NAVE) ou acessar diretamente o TítuloNet.



Confira as unidades do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia:

SALVADOR

Data Roteiro Horário Até 9/3 Colégio Estadual Rotary, Ladeira do Abaeté S/N – Itapuã Das 8h às 19h De 10 a 12/3 Centro Social Urbano dos Pernambués, Rua Thomaz Gonzaga, 150 – Pernambués Das 8h às 19h

FEIRA DE SANTANA

Data Roteiro Horário Até 9/3 Distrito de Maria Quitéria, Creche Paulino Martins dos Santos – Primeira Travessa Artur de Assis /Alves de Freitas Dia 8 (Das 13h às 19h)

Dia 9 (Das 8h às 13h) De 10 a 12/3 SAC da Rodoviária de Feira de Santana – Rua. Vasco Filho, 23 – Serraria Brasil) Das 8h às 19h

VITÓRIA DA CONQUISTA

Data Roteiro Horário Até 11/3 Centro Cultural Glauber Rocha, bairro Brasil De 7 a 10/3 (Das 8h às 19h)

Dia 11/3 (Das 8h às 13h) Dia 12/3 Distrito de José Gonçalves, Colégio Moisés Meira, Travessa Santo Antônio Das 8h às 19h

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias