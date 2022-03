‘TRE em Todo Lugar’: Itapuã recebe serviço itinerante na segunda-feira (7)

O projeto “TRE em Todo Lugar”, inicia as atividades na segunda-feira (7), no bairro de Itapuã, a fim de atender todos os cidadãos que não possuem acesso à internet. Através do serviço, será regularizada a situação de quem possui pendências com a Justiça Eleitoral, além de permitir a solicitação do primeiro título de eleitor.

No bairro, o serviço acontece das 8h às 18h, no Colégio Estadual Rotary, na Ladeira do Abaeté, e deve permanecer no bairro até a quarta-feira (9).

A ação amplia os canais de atendimento disponibilizados pela Justiça Eleitoral no estado e, desse modo, busca garantir que o cidadão realize o alistamento eleitoral ou regularize seu título até o próximo dia 4 de maio.

Quem perder este prazo, não vai poder votar nas Eleições Gerais, que ocorrem em 2 de outubro deste ano.

Pernambués

A partir do dia 10 de março, o serviço será movido para o bairro de Pernambués, onde ficará até o sábado (12). O atendimento funcionará na área do Centro Social Urbano dos Pernambués, na Rua Thomas Gonzaga, Nº 150. O horário será o mesmo, das 8h às 19h.

Serviço Online

Também é possível realizar os serviços online, que permanecem disponíveis. Os eleitores podem contar o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor. O NAVE pode ser acessado pelo site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br), pelo Telegram (@maiatrebot) e pela central telefônica (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

