‘TRE em Todo Lugar’: Paripe será sede do próximo atendimento itinerante

Os moradores de Paripe, em Salvador, terão a oportunidade regularizar a situação cadastral ou solicitar o primeiro título de eleitor por meio do projeto “TRE em Todo Lugar”. A partir desta quarta-feira (16), o serviço itinerante chega ao local, às 13h.

O atendimento será feito na sede da Prefeitura Bairro Subúrbio e Ilhas, localizada na Rua Pará, Nº15 até às 19h. Já na quinta e sexta-feira, o serviço será oferecido das 8h às 19h. No sábado (19), último dia da ação no bairro, as pessoas poderão realizar serviços no horário de 8h às 13h.

A ação tem o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais e pretende atingir, especialmente, os que não possuem acesso a internet.

Atendimento presencial

Desde o início de março, o TRE-BA retomou o atendimento presencial. Os cartórios eleitorais de todo o estado estão abertos para o público mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal do TRE-BA ou por telefone (71) 3373-7000.

