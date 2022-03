TRE itinerante chega em Salvador e municípios do interior da Bahia; confira locais

Foto: divulgação

Os postos móveis do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) iniciarão novos roteiros na próxima segunda-feira (14), chegando a novos bairros de Salvador e as cidades de Feira de Santana, Juazeiro e Teixeira de Freitas. A ação cria canais de atendimento para que os cidadãos realizem o alistamento eleitoral ou regularizem o título até o próximo dia 4 de maio.

Nesta segunda etapa, a ação em Vitória da Conquista será prolongada até a terça-feira (15), no Centro Cultural Glauber Rocha das 8h às 19h. Em Teixeira de Freitas o atendimento itinerante do TRE-BA será na Câmara de Vereadores, seguindo os mesmos horários.

A segunda parte dos automóveis vai à Serra Preta, a Região Metropolitana de Feira de Santana, e ao município de Juazeiro. Na segunda, os eleitores encontrarão as unidades o antigo Fórum de Serra Preta, entre 8h e 16h.

Na terça-feira, no distrito Bravo, o atendimento será Praça Ranulfo Macedo, em frente ao Abrigo Central, também das 8h às 16h. Em Juazeiro, entre quinta-feira (14) e sábado (19), a unidade estará na Praça Barão do Rio Branco, no Centro, das 8h às 19h.

Na capital, as unidades percorrerão o Bairro de Mata Escura nos dias 14 e 15 de março, na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão, das 8h às 17h. Entre os dias 16 e 19 será possível garantir atendimento na Prefeitura Bairro Subúrbio e Ilhas da Região Metropolitana de Salvador.

Vale lembrar que os eleitores que perderem o prazo não poderão votar nas Eleições de outubro.

