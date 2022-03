Trecho da Ligação Iguatemi-Paralela é estreitado temporariamente por conta de obra

Em função das obras de duplicação da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), que estão em fase final, uma das faixas da via precisou ser interditada temporariamente, no trecho logo após o Viaduto dos Rodoviários.

Por conta da intervenção, está ocorrendo uma retenção no fluxo de veículos que transitam pelo local. Com o objetivo de promover maior fluidez ao trânsito da LIP, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) já estuda algumas soluções, inclusive a possibilidade de liberar o acesso à via exclusiva do BRT para o trânsito de veículos pequenos.