Três equipes baianas conquistam vaga para festival nacional de robótica

A Bahia classificou quatro equipes para o Festival SESI de Robótica, a maior competição voltada para o gênero no país, que acontece no final de maio em São Paulo.

As equipes classificadas são de duas modalidades diferentes, a de Fórmula 1 in Schools e a de First Lego League. Na primeira modalidade, as representantes baianas são as escuderias Sevenspeed, Star Racing e Swordfish, das escolas SESI de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, em 1º, 2º e 3º lugar respectivamente.