Três homens são baleados em tiroteios com PMs na Capelinha e Caminho de Areia

Tiroteios nos bairros da Capelinha e no Caminho de Areia, em Salvador, deixaram três homens baleados na manhã desta quinta-feira (31). Um militar também foi atingido no segundo confronto.

De acordo com a Polícia Militar, na Capelinha, a ação começou por volta das 4h, no final de linha. Agentes trocaram tiros com um suspeito, que foi baleado e socorrido para um hospital.