Três jovens são assassinados a tiros em terreno da Embasa de Camaçari

Foto: Divulgação/SSP

Três jovens de 19, 21 e 23 anos foram assassinados a tiros no final da manhã de segunda-feira (21) em um terreno da Embasa, localizado no bairro de Boa Vista de Santa Helena, em Camaçari – Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Central de Polícia e da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Fábio Rafael Fernandes Tenório, de 21 anos; Natanael de Santana Santos, de 19; e Mateus dos Santos, de 23. O trio não chegou a ser socorrido e morreram no local.

O crime aconteceu por volta das 11h30 no km 1 da BA-536, trecho que liga Camaçari a Monte Gordo. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Delegacia da cidade.

