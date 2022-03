Três pessoas morrem e quatro ficam feridas em batida com caminhão de gás no norte da Bahia

A batida entre um carro de passeio, um caminhão e uma carreta bitrem, no trecho da BR-407 da cidade de Filadélfia, no norte da Bahia, na tarde da última segunda-feira (7), vitimou três pessoas e deixou quatro feridas.

De acordo com informações do g1 Bahia, o veículo tinha plotagem da Fundação da Criança e do Adolescente, do governo da Bahia, e o caminhão carregava botijões de gás.