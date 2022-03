Três pessoas são mortas em operação da polícia na Gamboa; moradores fazem protesto

Foto: Reprodução / TV Bahia

Três pessoas foram mortas nesta terça-feira (1º), na comunidade da Gamboa, localizada na Avenida Contorno, em uma ação da polícia. Uma das vítimas fatais foi identificada como Alexandre Santos. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são da TV Bahia.

Inicialmente, a informação era que apenas uma das vítimas havia morrido. No entanto, a PM confirmou que três pessoas morreram na ação. A identidade das outras duas vítimas ainda não foram reveladas.

Os moradores da comunidade acusam os policiais de terem chegado atirando e usado gás lacrimogêneo, durante a madrugada, por volta das 2h. Segundo a mãe da vítima, Alexandre estava na casa da namorada no momento em que foi baleado. Em protesto, a população fecharam os acessos à Avenida Contorno, tanto sentido Cidade Baixa quanto sentido Vale do Canela. Os manifestantes chegaram a atear fogo em objetos no meio da vida.

Alexandre Santos, de 20 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (1º)

Até às 7h desta terça, o trânsito seguia bloqueado. Equipes da Rondesp estão no local para negociar a liberação da via.

A Polícia afirma que os agentes foram recebidos com tiro ao entrarem na comunidade. De acordo com a PM, cerca de 10 policiais estavam envolvidos na ação. As equipes encontraram no local e apreenderam relógio, três armas, drogas, mochila e balança de precisão.

