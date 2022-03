Treta? Eli e Eslô colocam Vyni contra a parede: ‘não adianta vir abraçar’

Eliezer e Eslovênia colocaram Vyni contra a parede durante a tarde deste sábado (12). Os brothers questionaram o afastamento do cearense e afirmaram que ela passa o tempo inteiro ignorando os integrantes do quarto lollipop.

“Ficou o dia inteiro sem falar. Tá com perigo de todo mundo ir junto [para o paredão] e você ainda fica desgastando com isso. É a sua oportunidade de falar… Se não falar agora, não quero que fale mais. Mas também esqueça, se der merd*, nem me abraça”, comentou Eliezer.

“É sempre a mesma coisa, toda semana isso. Depois não adianta vir me abraçar quando eu for eliminado”, completou o empresário.

Vyni afirmou que não está chateado e que apenas quer ficar um pouco só. “Eu juro que não aconteceu nada”, afirmou o brother.

