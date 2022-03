Treta entre ‘irmãos’? Paulo chama Scooby de ‘ensaboado’ e leva esporro

Pedro Scooby e Paulo André tiveram uma pequeno desentendimento no quarto do líder do BBB 22 durante a noite desta segunda-feira (7). É que o atleta chamou o surfista de “ensaboado”, o que o desagradou. A expressão é usada para pessoas sem opinião definida, que estão sempre em contradição.

“Eu nunca mudei minha posição aqui. Eu nunca vendi uma parada e comprei outra. Nunca tive medo de me posicionar”, começou o ex de Piovani.

Em seguida, Scooby revelou quem são as prioridades dele no jogo. “Depois de Paulo André e D.G, minhas prioridades estão no outro quarto. Deixo bem claro. O Vyni e a Eslovênia são prioridades minhas, gosto dos dois. Não estão na frente de vocês, mas do resto, estão”, completou.

