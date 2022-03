Tribunal de Justiça da Bahia retoma atendimentos presenciais nesta segunda (21)

Foto: Divulgação



O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) retoma o atendimento presencial a partir da segunda-feira (21). Com a medida, as atividades no Fórum Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Estado da Bahia e nos Órgãos de Apoio Técnico Administrativo do Poder Judiciário da Bahia (PJBA) deixam de acontecer em esquema de rodízio.

O sistema hibrído estava sendo realizado desde o começo da pandemia, para atenter aos protocolos contra o Covid-19. A decisão da retomada das atividades presenciais foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico da última sexta-feira (18) e estabelece também novas diretrizes. Entre elas, estão:

Permanência em teletrabalho apenas os magistrados e servidores autorizados em resoluções especificas, como a que permite trabalho remoto para servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição.

Continuam liberadas para executar as atividades por meio de trabalho remoto, as magistradas e as servidoras gestantes que ainda não tenham sido totalmente imunizadas contra o coronavírus.

As audiências presenciais de primeiro e segundo grau só voltarão a ocorrer de forma presencial a partir de 4 de abril. Mesma data para o retorno da realização das sessões do Tribunal do Júri de processos, que estejam em condição de julgamento, de acordo com a agenda estabelecida pelos juízes.

No caso das sessões de julgamento dos órgãos de 2º grau e das turmas recursais, o presidente de cada órgão colegiado poderá decidir pela realização da sessão em formato presencial ou por videoconferência.

Para o acesso às unidades, os advogados, as partes, os membros do Ministério Público, os defensores públicos e os estagiários terão que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, independentemente de agendamento.

Vale destacar que os serviços prestados pela Central de Agendamento e pelo Balcão Virtual continuam mantidos e os eventos podem ser realizados respeitando o limite de 50% da capacidade máxima do espaço físico, com o uso de máscara obrigatório.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias