Trio é preso na Bahia por sequestro em Goiás

Três homens foram presos no norte da Bahia, suspeitos de participarem do sequestro de dois homens e da extorsão das famílias das vítimas com o pedido de resgate no estado de Goiás. De acordo com informações do G1 Bahia, a prisão aconteceu na segunda-feira (28) na cidade de Muquém do São Francisco e divulgada nesta terça (29).

As vítimas e os criminosos não tiveram nomes divulgados. O sequestro aconteceu na cidade goiana de Formosa. Depois da ação, o trio pediu um pix no valor de R$ 5 mil para as famílias dos sequestrados.

Com o pagamento, uma nova quantia foi exigida. O valor ultrapassou os R$ 25 mil. As famílias registraram o caso na delegacia da cidade e a polícia acionou os policiais baianos. Os dois homens foram encontradas dentro do porta malas do carro, enquanto os criminosos passavam pelo distrito de Javí.

Os cinco foram levados para a delegacia de Ibotirama, onde os homens sequestrados foram ouvidos pela polícia e contaram o que aconteceu. A polícia não detalhou se eles estavam feridos, nem se os sequestrados tinham algum vínculo parentesco. Também não há informações se os criminosos serão encaminhados para o estado de Goiás.

