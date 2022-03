Truques e dicas para limpeza semanal do lar

Fazer a limpeza da casa todos os dias, ao longo da semana, não é uma tarefa simples. Parece que, quanto mais você limpa o espaço, mais limpeza precisa ser feita. Para que tudo esteja limpo sempre e para aperfeiçoar o seu tempo dedicado a isso, existem alguns truques e dicas para a limpeza semanal do lar. Por isso, hoje, vamos mostrar a você o que precisa ser feito e como. Veja as nossas dicas incríveis.

Faça um planejamento para otimizar seu tempo

Tudo começa com um planejamento. Não adianta você tentar fazer tudo no mesmo dia e na mesma hora, pois isso não acontecerá. Tenha em mente que você é uma pessoa só e que nem sempre conseguirá dar conta de tudo o que tem para fazer naquele dia.

Justamente por isso, fazer um planejamento é fundamental para elencar e listar prioridades e quais afazeres precisam ser feitos naquele dia, para que a sua semana flua.

Comece colocando sua rotina no seu planejamento e quais atividades de casa precisam ser feitas diariamente. Após isso, distribua elas nos momentos que estão vagos nos seus dias. Lembre-se que existem tarefas que não precisam ser realizadas todos os dias e separe alguns dias fixos para elas. Assim, além de estar organizado, você ainda diminuirá o risco de procrastinar alguma tarefa.

Se você mora em um espaço com mais pessoas, coloque o planejamento das rotinas do lar em ambientes de áreas comuns e com as tarefas nomeadas, ou seja, escreva detalhadamente aquilo que cada um fará em determinado dia e, também, qual a tarefa a ser realizada.

Limpeza semanal: truques e dicas para fazer tudo em menos tempo

Daremos alguns truques que você pode fazer para prolongar a limpeza e, também, mais algumas dicas de equipamentos que te ajudarão na limpeza do seu lar! Veja a seguir e confira o que pode ser melhor para você.

Invista na limpeza pesada

É claro que você não conseguirá fazer uma limpeza pesada todos os dias da semana, mas separe um dia para fazê-la. Essa limpeza semanal deve ser feita retirando todas as impurezas de cada cômodo e investindo seu tempo em limpar os locais que não são usualmente limpos ao longo da semana.

Isso ajudará a prolongar a limpeza ao longo dos dias e, além disso, facilitará muito a sua vida, pois as limpezas que você fará serão mais para manutenção do que efetivamente limpar a fundo!

Tenha em mãos bons produtos

O uso de bons produtos é fundamental para que a limpeza básica e diária seja eficaz, sejam eles: álcool, vinagre, desinfetantes de grandes marcas, essências para perfumar o ambiente e outros.

Se for preciso, utilize alvejantes em alguns cômodos como, por exemplo, para fazer a limpeza do banheiro e dos azulejos.

Dicas para ajudar na limpeza pesada da semana

Existem alguns eletrodomésticos que são super parceiros de limpeza otimizada. Abaixo, dentre as dicas, mostraremos alguns deles.

Aspiradores de pó

Esse eletrodoméstico é ótimo para realizar a limpeza dos ambientes, sem fazer com que você se esforce muito. Além disso, ele é indicado para superfícies onde o pano ou a vassoura não conseguem chegar para retirar a sujeira.

Não acumule

Se você quer menos trabalho na limpeza da semana do seu lar e, consequentemente, mais facilidade para a limpeza, saiba que acumular objetos na sua casa é a pior coisa a se fazer!

O acúmulo está ligado e relacionado à poeira, sujeira e desordem. Então, ao invés de acumular, desapegue! Esse ato pode melhorar a sua rotina e, também, ajudar alguém que esteja precisando.

Mop de limpeza

Outra dica fundamental para ajudar na limpeza é utilizar os mops de limpeza. Eles possuem modelos variados que se adequam a sua necessidade.

A característica deles é auxiliar na limpeza do chão, janelas e portas. Alguns deles possuem recipientes para armazenar o líquido que precisa ser usado, enquanto outros contam com local para armazenar a essência que será usada para a limpeza.

Robô de limpeza

Se você puder, invista em um robô para facilitar a sua limpeza da semana.

Essa dica é essencial e todo mundo deve anotar! Ao mesmo tempo que você faz uma limpeza em algum cômodo da casa, o robô aspirador pode fazer a limpeza básica de outro local. Além de facilitar a sua vida, fazendo com que você se esforce menos, ele também deixará o ambiente pronto para receber a limpeza pesada.

Por fim, agora que você já conferiu essas dicas incríveis, basta decidir qual delas faz sentido pra você e pode auxiliar na limpeza do lar com perfeição!