Tuca Fernandes comanda bloquinho em Vitória da Conquista no sábado

Foto: Divulgação

O cantor Tuca Fernandes comanda, no sábado (26), a festa “Bloquinho do Tuca”, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Com um repertório marcante, que rememora os 27 anos de carnaval, o show acontece no Camarote Miraflores.

“Estou preparando um repertório para lá de especial. Vamos agitar tudo em Conquista com a minha galera! Já vivi muitos momentos marcantes na cidade e espero que esse passe a ser mais um para a minha história”, antecipa Tuca.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias