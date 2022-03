Tudo que você precisa saber sobre o Open Finance nas Cooperativas de Crédito

O Open Finance (termo em inglês que se refere ao Sistema Financeiro Aberto) se tornou uma realidade em vários lugares do mundo.

No Brasil não foi diferente: ele chegou em 2021, através do Banco Central, e vem sendo implementado em etapas, estando, atualmente, na quarta e última fase.

A principal função do Open Finance é permitir o compartilhamento de dados financeiros entre instituições em que as informações dos clientes são padronizadas e compartilhadas.

“Ao conceder o compartilhamento de seus dados entre as instituições financeiras, nossos associados têm acesso a um ambiente mais competitivo e com mais opções de negócios e serviços. Nós passamos a ter ainda mais condições de personalizar nossas ofertas de acordo com o perfil de cada associado”, ressaltou Wilde Lins, assessor de Negócios da Sicredi Expansão.

Para se ter uma ideia da praticidade gerada pelo Open Finance, tome-se como exemplo o processo de abertura de conta, totalmente facilitado pelo compartilhamento de dados. Mas vale frisar que, de acordo com a lei do sigilo bancário, para disponibilizar o compartilhamento no Open Finance, é necessário o consentimento do cliente, que também tem o poder de decidir quais dados devem ser compartilhados e quando deve encerrar o compartilhamento, caso decida por essa opção.

Adesão da Sicredi ao Open Finance

A Sicredi Expansão aderiu ao Open Banking desde a primeira fase, em abril de 2021, de forma voluntária, antecipando, assim, a obrigatoriedade de participação que aconteceu na fase três do processo.

“Com isso, estamos hoje presentes em todas as etapas de implementação do Open Finance, proporcionando todos os benefícios da novidade aos nossos associados, com acesso a serviços financeiros como pagamentos e encaminhamento de propostas de crédito, sem a necessidade de usar os canais das instituições financeiras com as quais eles já têm relacionamento”, completou Wilde Lins.

Segundo o Banco Central, o Open Finance permite que as instituições evoluam com as soluções que já trabalham e facilita a criação de serviços mais adaptados aos clientes, sendo uma grande oportunidade para o mercado financeiro inovar na sua atuação e funcionamento.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

