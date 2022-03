Turista mineira morre após pisar em fio de alta tensão no sul da Bahia

Uma jovem de 27 anos morreu após pisar em um fio de alta tensão na cidade de Nova Viçosa, no sul da Bahia. O caso aconteceu no no último domingo (27).

Segundo o g1 Bahia, a vítima era uma turista mineira que estava viajando no estado. A mulher foi identificada como Camila Pinheiro da Costa, natural de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

Camila morreu por eletrocussão, ainda no local. No momento do acidente, ela carregava uma criança no colo, que conseguiu ser salva por moradores da região.