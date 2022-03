Turnê ‘Irmãos’ de Alexandre Pires e Seu Jorge desembarca em Salvador; confira data

Foto: Reprodução / Divulgação

Os cantores Alexandre Pires e Seu Jorge desembarcar em Salvador no dia 16 de julho para uma apresentação da turnê Irmãos.

O show, que aconteceria no início do ano e foi remarcado por conta da pandemia, será realizado no WET Salvador, na Paralela.

A apresentação foi anunciada pelos artistas nas redes sociais e chegará na capital baiana pela Salvador Produções.

Para o evento, o público pode esperar uma apresentação com mais de 3 horas de duração com clássicos nacionais do samba, pagode, pop e MPB, além de sucessos de Tim Maia, Jorge Ben, Legião Urbana, e é claro hits da carreira de ambos os artistas.

Os ingressos para o show ‘IRMÃOS’ começam a ser vendidos no dia 4 de abril na loja Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br.

