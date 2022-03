TV Globo exibe o melhor do Lollapalooza 2022 durante os três dias do festival

Amantes da música, segurem o coração, porque a cabeça já deve estar no Lolla! O Lollapalooza Brasil, um dos principais festivais de música do país, com seu line-up repleto dos artistas mais populares do mundo, retorna às telas da TV Globo neste ano. Com apresentação de Marcos Mion, a emissora exibirá os principais momentos do evento, que ocorre em São Paulo entre 25 e 27 de março.

A cada noite de festival, o público poderá assistir e vibrar com os destaques das apresentações que prometem reunir milhares de pessoas no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A transmissão vai ao ar na sexta, 25, após o ‘Conversa com Bial’; no sábado, 26, na sequência do ‘Altas Horas’; e no domingo, 27, após o ‘Domingo Maior’.

Na sexta-feira, 25, estão previstas apresentações de The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Pabllo Vittar, entre outros. No sábado, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Emicida e Alok são alguns dos destaques. Já no domingo, o line-up conta com Foo Fighters, Martin Garrix, Jane’s Addiction e Gloria Groove, entre outros.

“O Lollapalooza representa, neste ano, um movimento de retomada. A gente necessita de música, e o Lollapalooza vai ser o primeiro grande festival pós pandemia, um momento muito importante!”, diz Marcos Mion.

No sábado seguinte, dia 02 de abril, a TV Globo transmitirá ainda um especial com os melhores momentos de todo o festival, logo após o ‘Supercine’.

Os melhores momentos do Lollapalooza 2022 na TV Globo têm apresentação de Marcos Mion, direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.