Udesc publica 2ª chamada do Vestibular de Verão 2022

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou na noite de ontem, dia 7 de março, a lista de candidatos aprovados na 2ª chamada do Vestibular de Verão 2022. Os candidatos podem consultar a relação de nomes no site da Udesc.

De acordo com a Udesc, os nomes informados fazem parte da lista de espera do Vestibular para o preenchimento de todas as vagas disponíveis. A universidade enviou para os candidatos os links para a matrícula e manifestação de interesse por vaga por e-mail.

Segundo o cronograma, os candidatos devem realizar as matrículas virtuais até amanhã, dia 9 de março. Conforme as orientações do edital de matrículas, é preciso enviar digitalmente todos os documentos exigidos e preencher todos as dados dos formulários.

A Udesc prevê uma 3ª chamada do Vestibular de Verão 2022 no dia 11 de abril, com as matrículas no dia 12 de abril.

Sobre o Vestibular de Verão 2022

A classificação dos candidatos do Vestibular de Verão 2022 foi feita a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e média final geral de conclusão do Ensino Médio. De acordo com o edital, a Udesc aceitou as notas das edições de 2017 a 2020.

Além disso, os candidatos ao curso de Música passaram ainda por uma Prova de Habilidade Específica em Música/PHEM (Prova Prática em Vídeo) aplicada pela Udesc virtualmente. A universidade recebeu as provas no período de 3 a 17 de janeiro.

A oferta da Udesc para o Vestibular de Verão 2022 é de 1.275 vagas em 52 cursos de graduação presenciais e a distância, com reserva de acordo com a Lei de Cotas. As vagas são para 12 municípios catarinenses nos quais há unidades de ensino da universidade.

