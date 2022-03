UEA publica resultado do Vestibular e do SIS 2022

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) divulgou nesta sexta-feira, dia 18 de março, o resultado do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e do Vestibular para ingresso de novos alunos em 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar as listas de aprovados na página do Vestibular e na página do SIS.

Em breve a UEA deve informar por meio de seu site o cronograma e as orientações para as matrículas referentes a ambos os processos seletivos.

De acordo com a universidade, a oferta total para ingresso neste ano é de 4.870 vagas. Para o vestibular, são 2.300 vagas, das quais 1.088 são para cursos da capital e outras 1.212 para cidades do interior. A oferta de vagas para o SIS é de 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

Vestibular

A UEA aplicou as provas do Vestibular 2021/2022 nos dias 13 e 14 de fevereiro. No primeiro dia de provas, a universidade registrou abstenção de 25,48%. No segundo dia, o registro foi de 29,7% de abstenção.

De acordo com o edital, a avaliação do Vestibular foi composta por uma prova com 84 questões de Conhecimentos Gerais (Comunicação e Expressão, Língua Estrangeira, História e Filosofia, Geografia, Biologia, Matemática, Física e Química) e por uma prova de 36 questões de Conhecimentos Específicos. Além disso, a UEA aplicou uma prova de redação.

SIS

As provas de todas as etapas do SIS foram realizadas no dia 15 de fevereiro. O SIS registrou apenas 8,9% de abstenção.

Os inscritos nas três etapas do SIS responderam provas de acompanhamento compostas por 12 perguntas de Linguagens, 16 de Ciências Humanas e 32 de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos das etapas II e III fizeram também uma prova de redação, além da prova com questões objetivas.

