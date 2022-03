UEL aplica provas do Vestibular 2022 para mais de 22 mil candidatos neste domingo (6)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aplica as provas do Vestibular 2022 na tarde deste domingo, dia 6 de março, das 14h às 19h. De acordo com a UEL, são esperados 22.587 candidatos para a aplicação do exame.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h20 e fechados às 14h. A universidade recomenda que os candidatos cheguem com antecedência de uma hora para evitar aglomerações. Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório. Os candidatos devem levar uma máscara extra.

Além disso, os estudantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto e o cartão de inscrição, que está disponível no site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos).

A prova será composta por 36 questões de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa e 4 questões de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol).

Vagas e resultados

A oferta da UEL para o Vestibular 2022 é de 2.564 vagas. De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas por 52 cursos de graduação. Para ingresso no primeiro semestre deste ano, a universidade também ofertou 581 vagas por meio do SiSU 2022, cuja seleção usou as notas do Enem 2021.

Ainda de acordo com o edital, a UEL irá divulgar os gabaritos das provas objetivas no dia 23 de março. A universidade deve publicar a lista de candidatos classificados e que terão suas provas de redação corrigidas no dia 25 de março. O resultado final do Vestibular 2022 será publicado no dia 19 de abril, a partir das 12h.

Acesse o site da COPS para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM aplica as provas das 1ª e 2ª etapas do PSC 2021 neste domingo (6); saiba mais.