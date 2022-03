UEM aplica provas do PAS 2021 na tarde deste domingo (27)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) aplica na tarde deste domingo, dia 27 de março, as provas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021. A aplicação do exame será das 13h50 às 19h. De acordo com a UEM, são esperados 5.626 candidatos.

Conforme estabelecido pela universidade, os locais de prova serão nas cidades de Maringá, Londrina, Loanda, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama. Os candidatos podem consultar o ensalamento e os horários por meio do site do Vestibular.

Provas e orientações

A UEM vai aplicar hoje as provas de todas as etapas do PAS 2021, cuja composição varia. Desse modo, as provas das 1ª e 2ª etapas são compostas por 40 questões sobre Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, além de uma redação.

A avaliação dos inscritos na 3ª etapa conta também com questões de conhecimentos específicos além da prova de redação e da prova objetiva com 40 questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

De acordo com as orientações da UEM, os candidatos devem chegar com antecedência aos locais de prova para evitar aglomerações. Será preciso apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será o obrigatório e os candidatos devem manter o distanciamento.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta da UEM é de 747 vagas para os candidatos aprovados na 3ª etapa do PAS 2021. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.

Segundo a universidade, os cursos mais concorridos do PAS 2021 são Medicina (96 candidatos por vaga), Biomedicina (26 candidatos por vaga), e Odontologia (25 candidatos por vaga).

A divulgação da lista de candidatos aprovados na 3ª etapa está prevista para o dia 20 de abril. Já as notas das 1ª e 2ª etapas do PAS estão previstas para o dia 20 de maio, de acordo com o cronograma.

Acesse o site da UEM para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest libera o resultado da 1ª chamada da lista de espera do Vestibular 2022 da USP; saiba mais.