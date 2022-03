UEMA publica edital do Vestibular EAD 2022

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou o edital do Vestibular EAD 2022/2 que visa o ingresso de novos alunos nos cursos da modalidade de educação a distância no segundo semestre deste ano. A oferta da UEMA é de mais de 3 mil vagas para os campi de 38 municípios do estado do Maranhão.

De acordo com o documento, as inscrições do Vestibular EAD 2022/2 serão recebidas no período de 21 de março a 29 de abril. As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UEMA.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 50. O pagamento deve ser feito até o dia 2 de maio. A divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos no processo seletivo está prevista para o dia 11 seguinte.

Ainda conforme o edital, as vagas são para os seguintes cursos de ensino superior: Administração Pública Bacharelado, Física Licenciatura, Geografia Licenciatura, Letras Licenciatura, Música Licenciatura, Pedagogia Licenciatura, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Segurança no Trabalho.

Provas e resultados do Vestibular

A aplicação das provas do Vestibular EAD 2022 será no dia 3 de julho. Desse modo, o gabarito preliminar será liberado no dia seguinte, 4 de julho. Os candidatos poderão entrar com recursos até o dia 7 de julho. Assim, após a análise dos recursos, a UEMA deve publicar o gabarito definitivo em no dia 8 seguinte.

Por fim, a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 7 de agosto (há possibilidade de alteração da data).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

