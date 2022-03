UEMA recebe inscrições para Vestibular EaD 2022/2

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) abriu nesta segunda-feira, dia 21 de março, o período de inscrição do Vestibular para cursos EaD (modalidade de educação a distância) 2022/2. De acordo com o cronograma, o período de inscrição vai até o dia 29 de abril.

Os interessados devem realizar a inscrição virtualmente, por meio do site da universidade. O pagamento da taxa de inscrição cujo valor é R$ 50 deve ser feito até o dia 30 de abril.

Provas

O Vestibular EaD 2022/2 será realizado no dia 3 de julho. De acordo com o edital, a UEMA deve liberar o cartão de confirmação de inscrição, com os locais de aplicação da prova, no dia 27 de junho.

Ainda conforme o edital, os locais de aplicação das provas serão nos 38 campi de oferta dos cursos de graduação. Os candidatos farão uma prova composta por 44 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio e uma prova de redação.

Vagas e resultados

A UEMA está ofertando mais de 3 mil vagas no Vestibular EaD 2022/2 para nove cursos de graduação. Conforme o edital, há reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, indígenas e para pessoas com deficiência.

As vagas são para os cursos de Administração Pública Bacharelado, Física Licenciatura, Geografia Licenciatura, Letras Licenciatura, Música Licenciatura, Pedagogia Licenciatura, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Segurança no Trabalho.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular EaD 2022/2 está prevista para o dia 7 de agosto. A UEMA ainda vai informar o período de matrícula para os aprovados em 1ª chamada.

