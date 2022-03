UEPA libera 1ª repescagem do Prosel 2022

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) publicou a lista de aprovados na primeira repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de novos convocados para as matrículas por meio do site da universidade.

De acordo com o cronograma da UEPA, os candidatos devem realizar as matrículas até a próxima sexta-feira, dia 1º de abril. Para realizar o cadastro acadêmico é preciso apresentar os documentos exigidos no edital. A entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial, no campus para o qual o candidato foi aprovado.

De acordo com a universidade, os candidatos que perderem o prazo para as matrículas perderão o direito ao ingresso no curso.

Como foi o Prosel?

A UEPA realizou a seleção do Prosel 2022 por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Desse modo, só puderam realizar a inscrição os estudantes que fizeram a última edição do exame.

A nota mínima exigida pela UEPA para participar do Prosel 2022 foi de 400 pontos em todas as provas do Enem. Os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escola pública do Pará receberam um bônus de 10% sobre as notas do exame.

Conforme o edital, a oferta total da UEPA para essa edição do Prosel é de 3.708 vagas. Do total, 2.140 oportunidades são para cursos no interior do estado e as demais, 1.568, são para cursos em Belém.

O Prosel contou com 48.671 inscritos. Desse total, 15.541 candidatos concorreram às vagas pela ampla concorrência e 33.130, pelas cotas. Metade das vagas foi reservada para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, conforme estabelecido na Lei de Cotas.

