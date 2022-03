UEPG aplica provas do Vestibular de Outono 2022 neste domingo (20)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) aplica neste domingo, dia 20 de março, as provas do Vestibular de Outono 2022. De acordo com o cronograma, a aplicação será realizada em dois turnos (manhã e tarde), das 8h45 às 11h45, e das 14h15 às 18h15.

No período da manhã, os candidatos responderão a uma prova vocacionada composta por questões sobre disciplinas específicas de acordo com a área do curso escolhido pelo estudante. No período da tarde, a universidade vai aplicar uma prova de conhecimentos gerais e a prova de redação.

Os candidatos já podem consultar os locais de prova por meio site da CPS (Coordenadoria Permanente de Seleção). A aplicação será feita nos seguintes municípios: Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Apucarana, Jacarezinho, Cascavel, Irati, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Castro, Umuarama, Maringá e Palmeira.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o uso de máscara será obrigatório bem como o distanciamento social. Além disso, a UEPG vai aferir a temperatura dos candidatos para permitir o acesso aos locais de prova.

Conforme as orientações da UEPG, os candidatos devem levar documento de identificação original com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A UEPG está ofertando 728 vagas para o Vestibular de Outono 2021. As oportunidades são para diversos cursos de graduação ministrados em Ponta Grossa. Há reserva de vagas de acordo com a política de ações afirmativas da instituição.

A divulgação dos gabaritos está prevista para o dia 20 de março, a partir das 20h, após a aplicação das provas. Já a divulgação do resultado finalm, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para 5 de abril.

Acesse o site da UEPG para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UERJ realiza as provas do Vestibular 2022 neste domingo (20); saiba mais.