UEPG: gabaritos preliminares do Vestibular de Outono 2022 estão disponíveis

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) publicou na noite deste domingo, dia 20 de março, os gabaritos preliminares das provas do Vestibular de Outono 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar os gabaritos no site da universidade.

Além de consultar as respostas oficiais, os candidatos podem também conferir as considerações sobre a prova de redação e os cadernos de todas as provas, de acordo com o grupo.

O prazo para envio de recursos já está aberto. De acordo com o edital, os recursos devem ser enviados até 48h após a divulgação do gabarito de respostas em referência, ou seja, até às 20h do dia 22 de março, próxima terça-feira. Após esse prazo e após a análise dos recursos, a Coordenadoria Permanente de Seleção (CPS) divulgará os gabaritos definitivos.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para 5 de abril.

Sobre o Vestibular de Outono 2022

A aplicação do exame aconteceu hoje em dois turnos, das 8h45 às 11h45, e das 14h15 às 18h15. Os locais de prova foram nas cidades de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Apucarana, Jacarezinho, Cascavel, Irati, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Castro, Umuarama, Maringá e Palmeira.

No período da manhã a UEPG aplicou as Provas Vocacionadas, composta por questões de disciplinas de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. Já durante a tarde, os candidatos responderam a Prova de Conhecimentos Gerais e de Língua Estrangeira, que continha também uma prova de redação.

Vagas

A UEPG está ofertando 728 vagas para o Vestibular de Outono 2022. As oportunidades são para diversos cursos de graduação ministrados em Ponta Grossa. Há reserva de vagas de acordo com a política de ações afirmativas da instituição.

Veja mais informações no Manual do Candidato.

