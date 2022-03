UERJ libera gabarito preliminar do Vestibular Estadual 2022

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) publicou neste domingo, dia 20 de março, o gabarito preliminar do Vestibular Estadual 2022. A aplicação do Exame Único aconteceu na manhã de hoje, das 9h às 14h.

Após a aplicação das provas, a UERJ liberou o gabarito e o caderno da prova objetiva, além do padrão de respostas da prova de redação. Desse modo, os candidatos já podem consultar os documentos por meio do site do Vestibular.

O prazo para envio de recursos já está aberto. De acordo com o edital, serão aceitos recursos quanto à formulação das questões e quanto ao gabarito, exclusivamente via sistema, até às 23h59min do dia seguinte à divulgação oficial da prova e do gabarito. Os recursos devem ser enviados por meio deste endereço eletrônico.

Ainda de acordo com o edital, a UERJ deve liberar as notas da prova de redação no dia 9 de abril. O resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, é esperado para o dia 30 de abril, enquanto a publicação do edital de matrícula está prevista para o dia 15 do mesmo mês.

Vagas e provas do Vestibular Estadual 2022

A oferta da UERJ para o Vestibular Estadual 2022 é de 5.736 vagas para 64 cursos de graduação. Conforme o edital, a universidade reserva de 45% para a candidatos cotistas (cotas sociais e raciais).

As oportunidades são para as unidades da UERJ no Rio de Janeiro (capital), em Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

O Vestibular Estadual 2022 contou com a aplicação de Exame Único na manhã deste domingo. Os candidatos responderam a uma prova objetiva composta por 60 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química, além de uma prova de redação.

