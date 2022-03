UFGD realiza Vestibular 2022 neste domingo (20)

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realiza neste domingo, dia 20 de março, as provas do Vestibular 2022. A aplicação será das 13h às 18h30. Ao todo, a universidade espera 5.951 candidatos para a realização do exame.

De acordo com a UFGD, os locais de prova serão em Dourados e em Campo Grande. Os candidatos podem consultar o ensalamento por meio do site da universidade.

Conforme o edital, a prova será composta por uma redação e por 60 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas do ensino médio, sendo 20 questões de Linguagens e Códigos, 14 questões de Ciências Humanas, 18 questões de Ciências da Natureza e 8 questões de Matemática.

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção que cubra nariz e boca será obrigatório. Além disso, os vestibulandos deverão levar documento de identificação original com foto e caneta de tinta azul ou preta que seja fabricada em material transparente.

Vagas

A oferta da UFGD é de 962 vagas para 33 cursos de graduação. Metade das vagas está reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas.

Além disso, a UFGD destina uma vaga de cada curso para estudantes indígenas, independente das escolas nas quais cursaram o ensino médio.

Resultado do Vestibular 2022

De acordo com o edital, a divulgação das notas da prova objetiva está prevista para o dia 12 de abril. Já o resultado preliminar deve ser liberado no dia 2 de maio, enquanto o resultado final será publicado no dia 13 de maio.

Acesse o Portal da UFGD para mais informações.

